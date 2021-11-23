FETÖ üyeleri sınırda yakalandı
Edirne'de, 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandılar.
Genel 23.11.2021, 13:35 23.11.2021, 13:47
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan A.Y. ve M.S'nin kimlik bilgilerini kontrol etti.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında FETÖ ile ilgili soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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