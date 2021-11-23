FETÖ üyeleri sınırda yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan A.Y. ve M.S'nin kimlik bilgilerini kontrol etti.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında FETÖ ile ilgili soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.