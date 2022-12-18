FETÖ üyeleri sınırda yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Genel 18.12.2022, 15:11
Jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Denetimlerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelileri Ö.K, S.S.D, G.G. ve V.A. yakalandı.
Gözaltına alınan terör örgütü şüphelilerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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