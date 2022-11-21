FETÖ üyeleri sınırda yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri sınırda yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 21.11.2022, 13:59
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Ş.T. ve İ.Ş. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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