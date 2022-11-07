FETÖ üyeleri sınırda yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri askeri sınır bölgesinde yakalandı.
Genel 07.11.2022, 12:57
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Güvenlik güçleri, kontrol sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen B.A, A.E. ve Ö.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
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