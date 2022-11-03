FETÖ üyeleri sınırda yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri tutuklandı.
Genel 03.11.2022, 14:43
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan M.Y ile R.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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