FETÖ üyeleri sınırda yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyeleri çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 02.11.2022, 09:38
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan M.K, Y.A. ve Ş.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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