FETÖ üyeleri sınırda yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi sınırda yakalandı.
Genel 25.02.2022, 13:02
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan O.Ü, S.A, İ.E. ve O.Ü'yü yakaladı.
Ekipler tarafından zanlılar gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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