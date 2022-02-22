FETÖ üyeleri sınırda yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ üyesi sınırdan kaçmaya çalışırken yakalandı.
Genel 22.02.2022, 16:23
Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.A, B.U, M.A ve A.U'yu yakaladı.
FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.
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