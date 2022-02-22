FETÖ üyeleri sınırda yakalandı

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.A, B.U, M.A ve A.U'yu yakaladı.

FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.