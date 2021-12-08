FETÖ üyeleri kaçmaya hazırlanırken yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 4 FETÖ üyesi TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Genel 08.12.2021, 17:52 08.12.2021, 18:27
İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler, Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen FETÖ şüphelileri, kurumlarından ihraç edilen komiser H.B, komiser yardımcısı A.D, polis memuru M.D ve matematik öğretmeni H.İ'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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