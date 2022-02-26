FETÖ operasyonunda yakalananlar itirafçı oldu
Konya merkezli operasyonda yakalanan 13 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini söyleyerek itirafçı oldu.
Konya'da FETÖ'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı, etkin pişmanlık kapsamında serbest bırakıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında 22 Şubat'ta düzenlenen Konya merkezli operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini bildirmeleri üzerine, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
Şüphelilerden alınan ifadeler neticesinde, daha önce hakkında adli işlem yapılan 30 aktif kamu görevlisinin FETÖ ile bağlantısının deşifre edildiği öğrenildi.
4'ü ihraç edilen asker, 1'i ihraç edilen polis, 1'i avukat, 3'ü ihraç edilen kamu görevlisi ve 8'i sivil olmak üzere 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 13'ü yakalanmıştı.
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