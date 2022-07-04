FETÖ operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı
Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 04.07.2022, 14:46
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Kaynak: AA
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|P
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|49
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|49
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|48
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|48
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|45
|15. Adanaspor
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|45
|16. Kocaelispor
|36
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|44
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|38
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|38
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|38
|56
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|52
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|38
|51
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|51
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|49
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|40
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|38
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|17. Leeds United
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|38
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|35
|19. Watford
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|23
|20. Norwich City
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|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
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|70
|5. Real Betis
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|65
|6. Real Sociedad
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|62
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|59
|8. Athletic Bilbao
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|55
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|46
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|38
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|13. Elche
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|42
|15. Getafe
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|16. Mallorca
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|39
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|38
|35
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