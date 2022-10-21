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FETÖ operasyonunda yakalanan 102 zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 102 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Genel 21.10.2022, 12:24
FETÖ operasyonunda yakalanan 102 zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya merkezli Konya, Hatay, Aydın, Ankara, Kayseri, Manisa, Tokat, Muğla ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 102 şüphelinin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması, batı ilçeler yapılanması ile örgütün finansmanına yönelik başlatılan soruşturma aşamasında, ihraç emniyet mensupları mahrem yapılanmasına yönelik de tespitler yapılmış, yaklaşık 10 ay devam eden projeli çalışmanın ardından elde edilen 499 delil üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya merkezli Konya, Hatay, Aydın, Ankara, Kayseri, Manisa, Tokat, Muğla ve Burdur'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, aralarında örgüt hiyerarşisine göre 2 "bölge müdürü", 5 "ilçe imamı", bir "okul ünite imamı", 1 "ihraç emniyet mensupları imamı", 20 "rehber abi" ve 2'si OHAL kapsamında kapatılan şirket evraklarını takip edenin olduğu 102 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 4'ünün aktif kamu çalışanı, 3'ünün avukat ve 19'unun da ihraç edilmiş kamu çalışanı olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA
#fetö #operasyon
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