FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 22.10.2022, 16:57
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesince yurt genelinde gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik 59 ilde 18 Ekim'de eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında Gaziantep'te Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 9 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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