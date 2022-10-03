FETÖ'nün TSK soruşturmasında 5 kişi tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 03.10.2022, 14:22
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Eylül'de düzenlenen operasyon kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e ulaştı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise birine adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.
Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 2'si muvazzaf, 2'si eski asker, 12'si eski askeri okul öğrencisi olan şüphelilerden 13'ü, 27 Eylül'de 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
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