FETÖ'nün 'sohbet imamı'na hapis istemi

Savcılıkça, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan İ.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İ.T. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın veri inceleme raporuna göre FETÖ içerisinde çalıştığı kurumdaki bilgileri sorumlu imamıyla paylaşan, istenildiğinde bu bilgileri sorumlu imamına getiren, örgüt elemanı olacağı anlaşılmayacak kadar yaşam tarzına dikkat eden, FETÖ'ye bağlılığı tam olan örgüt üyelerinin tanımlandığı "5A" kodu ile derecelendirildiği belirtildi.

Sanığın FETÖ'nün adliye yapılanmasında sohbet imamı olarak görev yaptığı, örgüt üyesi adliye personellerine FETÖ'nün ideolojisi doğrultusunda eğitimler verdiği anlatılan iddianamede, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, örgütün güncel ve siyasi talimatlarını kendisine bağlı kişilere aktardığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiği ve 2013 yılında yapılan İcra Müdürlüğü sınav sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı bu yönüyle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu FETÖ faaliyetleri çerçevesinde işlediği belirtilerek, İ.T'nin "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.T'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.