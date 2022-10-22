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FETÖ'nün 'şifreli 5 lira' oyunu deşifre oldu

İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda örgüt üyelerinin paraları şifreli "5" liralık banknotları kullanarak topladığı belirlendi.

Genel 22.10.2022, 13:26 22.10.2022, 13:30
FETÖ'nün 'şifreli 5 lira' oyunu deşifre oldu

Örgütün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul'daki şüphelinin, kendisine bildirilen iş yerlerine giderek 5 liralık banknotları gösterdiği, bu şekilde yüklü miktarda para topladığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı. Zanlılardan 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'ine de ev hapsi cezası verildi.

Soruşturma kapsamında ulaşılan detaylara göre, örgütün yeni para toplama yöntemi de ortaya çıktı. FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 1 dolarlık banknotların bulunmasıyla gündeme gelen örgüt üyelerinin yeni yöntem olarak para toplarken şifreledikleri 5 liraları kullandıkları belirlendi.

Beşlik banknotların fotoğrafı para verecek adreslere gönderiliyordu

Polis ekiplerince yapılan incelemeye göre, örgütün yurt dışında yaşadığı tespit edilen sözde yöneticilerinden biri, İstanbul'daki sorumluyla internetten yaptığı görüntülü görüşmede, ertesi gün tekrar görüntülü arayacağını ve parayı alacağı yerleri söyleyeceğini bildirdi. Görüşme sırasında, İstanbul'daki şüphelinin yanındaki farklı sayıdaki 5 liralık banknotların fotoğrafını çeken yurt dışındaki zanlı, adreslerini bildireceği iş yerlerine gittiğinde bu 5 lirayı göstermesini istedi. Zanlı ayrıca çektiği 5 liraların görüntüsünü, örgüte para verecek kişilere de gönderdi.

Ele geçirilen Türk lirası ve yüklü miktarda döviz bu yöntemle toplandı

İstanbul'daki terör örgütü üyesinin bu yöntemle kendisine bildirilen iş yerlerine giderek, konuşmadan gösterdiği şifrelenen 5 liralarla yüklü miktarda Türk lirası ve döviz topladığı belirlendi.

Ekipler, çoğunluğu yurt dışından ülkeye sokulan paraların Türkiye'deki örgüt üyelerine dağıtılmak üzere toplandığını tespit etti.

İstanbul merkezli Van, Artvin ve Düzce'de düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen 1 milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 646 avro, 6 bin 930 pound ve 871 gram altının büyük çoğunluğunun örgüt üyesinin Başakşehir'deki evinde bulunduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında ayrıca ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ile çok sayıda dijital materyal de ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
#fetö
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