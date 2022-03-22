FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa Eyaleti güncel yapılanmasına yönelik çalışmalarda belirlenen 11 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütü Marmara Bölgesi altında faaliyet yürüten İstanbul yapılanmasının örgüt tarafından Suriçi Büyükşehir, Surdışı Büyükşehir ve Anadolu büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı, bahse geçen bölgelerin de kendi içlerinde illere ve eyaletlere ayrılarak büyükşehir hadimi, il hadimi, eyalet hadimi, il muhasebecisi, eyalet muhasebecisi, talebe mesulü ve mütevelli mesulü olarak faaliyet gösterdikleri bilgisine ulaşıldı.

FETÖ/PDY terör örgütü Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa Eyaleti güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda faaliyetleri tespit edilen 11 şahsın 14 adresine ve şahıslara ait suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda hedef şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikamet ve araç aramalarında yüklü miktarda para (1.500.000 TL civarında) ele geçirilirken, ikametlerde aramalar devam ediyor.