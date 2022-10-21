banner38

FETÖ'nün işkenceci eski askerlerine dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin Harp Okulunu bırakması için eğitim adı altında "işkence yapan" ve "eziyet çektiren" örgüt mensubu 8 eski asker hakkında 427 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açtı.

Genel 21.10.2022, 09:25
FETÖ'nün işkenceci eski askerlerine dava açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) olmayan askeri öğrencilerin "şok mangası" yöntemiyle fiziki ve psikolojik şiddet uygulayarak okulu bırakmalarına neden oldukları ileri sürülen 8 eski asker hakkında "işkence yapmak" ve "eziyet etmek" suçlarından 6 yıl 9 aydan 427 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün TSK'ya sızma ve askeri öğrencileri örgüte kazandırma yöntemleri anlatıldı.

FETÖ'nün TSK içerisinde yapılanmaya devam ederken ordu içerisinde çoğunluğu ele geçirmek, rütbeli personelin tamamının örgüt üyelerinden oluşmasını sağlamak amacıyla kendisinden olmayan askeri öğrencileri daha göreve başlamadan çeşitli yöntemler kullanarak askeri okullardan tasfiye ettiği vurgulandı.

Örgütün orduda çoğunluğu elde etmeye başladığı dönemlerde FETÖ mensubu olmayan öğrencilere baskı ve şiddetini arttırdığı, bunun da okuldan ayrılan öğrenci sayısına yansıdığı belirtilen iddianamede, şu tespite yer verildi:

"2006-2007 yılları arası 79 askeri öğrenci kendi isteği ile veya disiplin kurulu kararıyla okuldan ayrılırken, bu sayı 2008-2009 döneminde 122, 2009-2010 döneminde 151, 2010-2011 döneminde 192, 2012-2013 döneminde 202 olarak kayıtlara geçmiştir. Görüldüğü üzere FETÖ'nün, TSK'da yapılanması daha fazla söz sahibi olduğu dönemlerde Harp Okulundan ayrılanların sayısı dikkat çekicidir. Ayrıca sağlık sebebiyle 2006-2007 yıllarında 4 öğrenci okuldan ayrılmasına rağmen, 2010, 2011, 2012 tarihlerinde bu sayı sırasıyla 34, 33, 73 olmuştur. Harp Okulları Kanunu incelendiğinde söz konusu öğrencilerin 38/2-e maddesi uyarınca Harp Okuluna devamına sağlık yönünden imkanı kalmadığı anlaşılmaktadır. İlgili yönetmelikler çerçevesinde adayların kayıtlarının sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra gerçekleştirildiği değerlendirildiğinde, okuldan ayrılan öğrencilerin daha sonra sağlık koşullarını kaybetmiş olmaları hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi söz konusu durumun FETÖ'nün kendisinden olmayan öğrencilere yaptığı sistematik fiziki ve psikolojik muameleden kaynaklanmış olması da muhtemeldir."

- "Öğrenciler aç bırakıldı"

İddianamede, öğrencilere sivil eğitimden askeri eğitime geçmeleri amacıyla "intibak eğitimi" verildiği, bu eğitimin amacının öğrencilere teorik bilgiden çok askeri harekat kabiliyeti kazandırmak olduğu, bu kapsamda öğrencilerin takımlara ayrılarak her takıma eğitim amacıyla Harp Okulunda görevli bir komutan verildiği aktarıldı.

Öğrencilerin özellikle sportif eğitimleri yerine getirmek zorunda olduğu bildirilen iddianamede, bu eğitim sırasında örgüt mensubu olmayan öğrencilerin standart dışı muamelelere tabi tutulduğu vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı:

"Bir grup öğrenci, çok basit eğitimlere tabi tutulurken örgüt mensubu olmayan öğrenciler aç ve susuz bırakılmak suretiyle uzun süre koşturulmakta, güneş altında iç çamaşırıyla uzun süre bekletilerek spor yaptırılmakta, eğer öğrenci dayanabilirse sağlığının ve psikolojisinin bozulmasına yol açılmakta, dayanamıyorsa yapamadığı içim okuldan atılmakta veya bunu anlayan öğrencinin kendi isteği ile tazminat ödeyerek okuldan istifa etmesi sağlanmaktadır. Bu takımdaki öğrenciler ise FETÖ ile bağlantısı olmayan, örgüte karşı olan veya örgütten olup da örgütün istekleri dışına çıkan, örgütten ayrılan öğrencilerden oluşmaktadır."

FETÖ'nün kendilerinden olmayan öğrencilerin mezun olmalarını engellemek amacıyla eğitim amacı dışında kalan insanlık onuruna yakışmayacak uygulamalar yaptığı vurgulanan iddianamede, "Şüpheliler haksız yere disiplin cezası vermek, diğer öğrenciler istirahat ederken eğitim adı altında yaralanana kadar mağdurlara eğitim yaptırmak, susuz bırakmak, hakaret etmek, sıcak asfalta sadece şortla yatırmak, lağım çukurunda eğitim yaptırmak şeklinde fiziksel ve psikolojik eylemlerde bulundukları anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda, şüphelilerin farklı mağdurlara yönelik "işkence yapmak" ve "eziyet etmek" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Buna göre her iki suçtan şüpheli İbrahim Emre Uyanık 78 yıl 6 aydan 427 yıl 6 aya, şüpheliler Muharrem Kuruoğlu ve Salih Uslu 47'şer yıldan 199 yıl 6'şar aya, Muhammed Mustafa Ağıllı 49 yıl 6 aydan 171 yıla, Mehmet Ayhan Demirtaş 17 yıldan 114 yıla, Abdulsamet Oyar 21 yıldan 85 yıl 6 aya, İbrahim Özcan Dedemoğlu 6 yıl 9 aydan 28 yıl 6 aya ve Metehan Acar'ın 13 yıl 6 aydan 52 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ayrıca sanık Acar'ın, "terör örgütüne üyelik" suçundan da 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisi talep edildi.

Kaynak: AA
#fetö #asker
Yorumlar (0)
banner35
13
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Fulham 11 15
10. Brentford 11 14
11. Crystal Palace 10 13
12. Bournemouth 11 13
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 10 9
17. Aston Villa 11 9
18. Wolves 11 9
19. Leicester City 11 8
20. Nottingham Forest 11 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 10 25
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Osasuna 10 16
8. Valencia 10 15
9. Villarreal 10 15
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Almeria 10 10
14. Celta Vigo 10 10
15. Mallorca 10 9
16. Espanyol 10 9
17. Getafe 10 9
18. Girona 10 8
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3
banner23