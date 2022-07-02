FETÖ'nün güncel üniversite yapılanmasına operasyon

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Keçiören ilçesindeki "güncel üniversite yapılanması"nda görev aldıkları belirlenen 11 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün, firari örgüt mensupları ile yeniden yapılanarak toparlanma arayışında olduğu, üniversitelerde eleman kazanmak için finansörleri vasıtasıyla öğrenci evleri kurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Aralarında örgütün faaliyetlerini ve evlerini finanse edenlerin de bulunduğu 14 şüpheliye yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 10'u hakkında arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Örgüt mensuplarının yakalandıkları evlerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1000 avro, 9 bin 260 ABD doları, 34 bin 600 lira ve 4 sahte kimlik bulundu.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.