FETÖ'nün 'gaybubet evi'ne operasyon
FETÖ soruşturmalarından yakalama kararı bulunan ve örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerinde kalan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Genel 26.10.2022, 10:57
İstanbul'da düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Haklarında FETÖ soruşturmalarından yakalama kararı bulunan ve örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerinde saklandığı belirlenen 20 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Kentteki adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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