FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı ByLock'a 438 bin kez bağlanmış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in 437 bin 993 kez ByLock'a bağlandığı belirlendi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davanın gerekçesine göre sanık Şeker hakkında, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlarından 2017'de gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından kayıplara karışan Şeker, 24 Kasım 2018'de başkasına ait kimlik kartıyla İstanbul'da yakalandı.

FETÖ ile irtibatı üniversite yıllarında başlayan Şeker, avukatlık yaptığı yıllarda da örgütsel faaliyetlerine devam etti.