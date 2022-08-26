FETÖ'den aranan 21 kişi gözaltına aldı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 26.08.2022, 09:24
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ üyesi olma suçundan haklarında yakalama emri bulunan 25 şüpheliye gözaltı talimatı verildi. 25 adreste yapılan aramalarda, 21 şüpheli yakalandı.
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