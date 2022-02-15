FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün eski 1'inci sınıf emniyet müdürü firari Muammer Buçak yakalandı.
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü firari Muammer Buçak yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, ihraç edilmeden önce Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanı olarak görev yapan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan Muammer Buçak'ı takibe aldı.
Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve FETÖ tarafından "sadakati ve bağlılığı olan" şeklinde kodlanan firari emniyet müdürü, polisin Çankaya ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandı.
Toplam 16 ihraç emniyet müdürünün yargılandığı ve bunlardan 11'inin 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası aldığı davanın sanığı olan Buçak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edileceği bildirildi.
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