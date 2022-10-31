Fethiye'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik yakalandı.
Genel 31.10.2022, 13:13
Bir grup düzensiz göçmenin Ölüdeniz Mahallesi İblis Burnu mevkisinden lastik botla çıkış yaptığı istihbaratını edinen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumu Sahil Güvenlik yetkililerine bildirdi.
Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo, Orta Afrika, Angola, Togo, Mali, Sierra Lion, Gine uyruklu oldukları tespit edilen 36 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderilecek.
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