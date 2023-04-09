banner38

Fethi Ağalar'dan 'küresel ekonomik kriz' uyarısı

Murat Ülker'in hocası Fethi Ağalar, son yazısında dünyayı kasıp kavurması beklenen yeni ekonomik kriz konusunda uyarıda bulundu.

Genel 09.04.2023, 19:12
Fethi Ağalar'dan 'küresel ekonomik kriz' uyarısı

Murat Ülker, master hocası Fethi Ağalar'ın ekonomik kriz uyarısında bulunduğu yazısını paylaştı.

Ülker'in "Bir An Önce…" başlığıyla kendi bloğunda yayınladığı yazısı şöyle:

Amerika’dan Kore’ye, elektronikten iletişime, gıdadan petrole kadar gördüğümüz örneklerden anladığımız bu yıl yaşanabilecek bir enternasyonal ekonomik krizde devletlerin bile kimseye yardım edecek ne yapısı, ne parası, ne imkanı var. Seçim sonrası bir an önce ciddi tedbirler almalıyız, geç kalır veya gerekli tedbirleri almazsak, gelmekte olan ve tüm dünyayı etkileyecek olan ekonomik kriz hepimizi zorluklarla sınayacak.

Fethi Ağalar’dan:

> Bu hafta gündemde kalmak istedim. İş Bankasının Eminönü’nde bulunan müzesinde açılan “Yaşasın Cumhuriyet ! Atatürk Döneminde Bağımsızlığın İlk Adımları” sergisini dün gezdim. Sizlerin de gidip görmesini öneririm, bence dünyanın bugüne kadar yapılan ve uygulanan en büyük ekonomik kalkınma planını hayranlık ve şaşkınlık içinde göreceksiniz. Bir ülke düşünün yiyecek ekmeği, giyecek elbisesi yok, yıllar süren savaşlarda genç nüfusunun çoğunu yitirmiş, elde yok avuçta yok ve bu ülkeden Türkiye Cumhuriyeti doğuyor. Tarımdan ulaşıma, sanayiden tabii kaynaklara, eğitimden sağlığa… inanması zor, o günlere göre yapılması imkansız…

> Sergiyi gezince, yapılanları görünce bizlerin daha çok çalışmamız ve imkansızı başaran bizden önceki nesillere layık olmamız gereğini kavrıyor ve hissediyorsunuz. Biz ne yapıyoruz derseniz, “erken emeklilik” ile daha az çalışmaya, devam mecburiyeti olmayan ve uzaktan eğitime devam eden üniversitelerle daha az öğrenmeye, her üç yılda bir değiştirmeyi gelenek haline getirdiğimiz orta öğretim sistemimizle gençlerimizi darmadağın etmeye devam ediyoruz. 

> Sergi sonrası, geçmişi, okul yıllarımı düşündüm. Her sabah okuduğumuz andımızı, okullarda düzenlenen yerli malı ve benzeri haftalar sayesinde gençlikle geçmiş arasında kurulan bağı, gelenek ve görenekler içinde yetiştirilmeye çalışılan nesilleri ve bu günleri üzülerek karşılaştırdım. 

> “Geçmişi bilmeyen, geleceği planlayamaz” diyenler için en güzel örnek sergideki fotoğraflardan biri. Maliye bakanlığının 1930’lu yıllarda astığı bir pankart ve “bütçe açığı olmadan büyüme, borç almadan ödeme” hedefleri…

> Daha fazla yazmak politik olacağı için duruyor, herkesi sergiyi gezmeye ve düşünmeye davet ediyorum.

> Dönüp dolaşıp eğitime ve ekonomiye geliyoruz. Çok değerli hocalarımız var, günün yirmi dört saati çalışan, araştıran ve kitaplar yazan. Ben kendilerini ders verdiğim için görüyor ve tanıyorum. Bu hocalar genç, bilgili ve çok değerli. Bir de üstadlar var, ülkenin yaşayan bilge, kültür dolu hocaları… Bakanlık yapmış, devlette en üst makamlarda görevler üstlenmiş, ülkesini ve milletini seven… Onlar da benim gibi sessiz bir şekilde olan biteni şaşkınlıkla izliyorlar çünkü günümüzde bilmek, araştırmak, çalışmak önemli değil, boş konuşmak, bilmeden sallamak ve her akşam televizyonlara çıkarak kanal kanal gezerek kendilerine makam aramak ve bulmak makbul. Tabii bir de yüzyıllık üniversiteleri yok etmek için uğraşmak mübah, Boğaziçi rektörü bu hafta kendi adına mütevelli heyetine yeni üyeler atadı, okulu yok etmek için herşeyi yapıyor, bu da tutmazsa binaları da yıkacak, okulu kapatacak, biz ondan o bizden kurtulmuş olacak. 

> Bu gezginci, doldur boşalt, dönemin çakma yıldızı hocalara bir anımı anlatmak isterim. Turgut Özal Cumhurbaşkanı, altını oyuyorlar, üzgün sıkkın ve bin pişman. Amerika’ya yaptığı ziyaret sırasında Amerikan-Türk Dernekleri kendisine NewYork’da Plaza Otel’de bir öğlen yemeği veriyor. Ben bir yakınımın sağlık sorunları nedeniyle oradayım, orada yaşayan arkadaşlarımın daveti üzerine bu yemeğe katılıyorum. Yemek öncesi Sn. Özal salona davet ediliyor ve perde açılıyor, dört basamak inerek herkesle sohbet etmeye başlıyor. İlk önce benim yanıma geliyor, şaşırıyorum çünkü beklemiyorum. Tüm arkadaşlarıma işlerini oradaki konumlarını soruyor, sonra bana dönüyor, “Haksızlıklar oldu, yanlışlar oldu, yeni bir parti kurmak için Yusuf (Yusuf Özal) ve Hüsnü (Hüsnü Doğan) çalışıyor, bitince ben başına geçeceğim ve yeniden yola çıkacağız” diyor. Ben nedenlerini biliyorum teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ömrü vefa etmiyor. Etseydi,  yapılan haksızlıklar düzeltilecek, işini bilen, ciddi kadrolar ile yola devam edilecekti…

> Seçimler yakın, bu tecrübesi ve bilgisiyle Sayın Erdoğan ilk başta bu gezgin, çıkarcı hoca ve kadrolara teşekkür ederek yeni kadrolarla çalışmaya başlarsa, ülkeyi yeni ufuklara taşır, yapmazsa bunlar bizi daha aşağıya taşımaya devam eder…

> Gelelim ekonomiye;

> Amerika’daki faiz artışı sonrası, ekonomide yavaşlama beklentileri artmış durumda. Mart ayında 236 bin yeni işe alım yapılırken, bu rakamın bir önceki ay 326 bin olması bir belirti olarak kabul ediliyor. İşe alımların elli bini restoran ve kafeler tarafından yapılırken sanayi sektöründe çalışan sayısında bu ay içinde on beş bin azalma oldu. Faiz artışından sonra Nisan ayında yeni iş alımlarında yavaşlamanın devamı bekleniyor.

> Güney Kore’nin en büyük şirketlerinden olan “Samsung Electronics” birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket karlılığında olan 96% düşüş nedeniyle çip üretimini ikinci çeyrekten itibaren azaltma kararı aldı. Covid döneminde evlerine kapanmak zorunda kalan insanların yaptıkları anormal elektronik gereç alışverişinden kaynaklanan çip yokluğu ve açığı, salgın sonrası talep artışının devam etmemesi ve ekonomide görülen yavaşlama sonucu büyük stok yüküne neden oldu. Bu alanın en önemli danışmanlık ve değerlendirme şirketi olan “Bain&Company” başkanı Peter Hanbury, sorunun yavaşlayan dünya ekonomisi nedeniyle bir süre daha devam edeceğini ve beklentinin bu yönde olduğunu açıkladı.

> Amazon, Meta ve Disney’in küçülme kervanına Mc.Donald’s da katıldı. Mc. Donald’s enflasyona dayalı olarak artan girdi fiyatlarına dayalı olarak artırdığı fiyatlarını koruyabilmek ve yeni fiyat artışlarını önlemek için yönetim kadrolarında küçülme kararı aldı. Şirket yönetim tarzını değiştirerek binlerce beyaz yakayı işden çıkararak,  daha küçük bir yönetim kadrosu ile çalışacak.

> IMF başkanı Kristalina Georgieva, tüm dünya ülkelerinin katılacağı yıllık genel kurul toplantısı öncesi geçen hafta içinde Washington’da yaptığı basın toplantısında, 1990 yılından bu güne 2023 yılının 3% ile en düşük büyüme yılı olacağını açıkladı. Bu büyümenin Çin ve Hindistan dışındaki tüm ekonomiler için küçülme manasına geleceğini, tüm ekonomilerde artan faizler ve daralan piyasalar nedeniyle küçülmenin fazlası ile hissedileceğini açıkladı. 

> Tüm bunlara ilave olarak Nisan ayının başından geçerli olmak üzere petrol üreten ülkeler günlük üretimlerini 1.15 milyon varil azaltacaklarını duyurdular. Bu duyuru sonrası petrol fiyatları yükselmeye ve dünya ekonomisini zorlamaya tekrar başladı.

> Size Amerika’dan Kore’ye, elektronikten iletişime, gıdadan petrole örnekler vermemin tek nedeni var;

> Bu yıl yaşanabilecek bir krizde kimsenin kimseye yardım edecek ne yapısı, ne parası ne imkanı var. Dikkat etmeli, seçim sonrası bir an önce ciddi tedbirler almalıyız, geç kalır veya gerekli tedbirleri almazsak, gelmekte olan ve tüm dünyayı etkileyecek olan ekonomik krizin sonu hepimiz için zor ve meşakkatli olur diye düşünüyorum.

#fethi ağalar
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 63
2. Fenerbahçe 25 54
3. Beşiktaş 26 52
4. A.Demirspor 26 45
5. Başakşehir 26 45
6. Trabzonspor 27 44
7. Kayserispor 26 41
8. Konyaspor 27 36
9. Karagümrük 25 34
10. Kasımpaşa 27 32
11. Sivasspor 27 31
12. Antalyaspor 26 29
13. Alanyaspor 26 29
14. Ankaragücü 26 28
15. Gaziantep FK 26 25
16. Giresunspor 25 24
17. İstanbulspor 26 24
18. Ümraniye 26 23
19. Hatayspor 25 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 30 63
2. Eyüpspor 30 57
3. Sakaryaspor 30 55
4. Rizespor 28 53
5. Pendikspor 29 53
6. Bodrumspor 29 48
7. Keçiörengücü 29 47
8. Göztepe 29 47
9. Manisa FK 29 45
10. Boluspor 29 44
11. Bandırmaspor 29 44
12. Tuzlaspor 29 34
13. Altay 30 31
14. Erzurumspor 28 26
15. Altınordu 29 26
16. Adanaspor 30 25
17. Gençlerbirliği 29 24
18. Denizlispor 30 17
19. Yeni Malatyaspor 30 16
Takımlar O P
1. Arsenal 30 73
2. M.City 29 67
3. Newcastle 29 56
4. M. United 29 56
5. Tottenham 30 53
6. Aston Villa 30 47
7. Brighton 28 46
8. Liverpool 29 44
9. Brentford 30 43
10. Fulham 29 39
11. Chelsea 30 39
12. Crystal Palace 30 33
13. Wolves 30 31
14. West Ham United 29 30
15. Bournemouth 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 30 27
18. Nottingham Forest 30 27
19. Leicester City 30 25
20. Southampton 30 23
Takımlar O P
1. Barcelona 27 71
2. Real Madrid 28 59
3. Atletico Madrid 27 54
4. Real Sociedad 28 51
5. Villarreal 28 47
6. Real Betis 28 45
7. Athletic Bilbao 28 40
8. Osasuna 28 38
9. Rayo Vallecano 27 37
10. Celta Vigo 28 36
11. Girona 27 34
12. Mallorca 28 34
13. Sevilla 28 32
14. Cadiz 28 31
15. Getafe 28 30
16. Real Valladolid 28 29
17. Valencia 28 28
18. Espanyol 28 27
19. Almeria 28 28
20. Elche 28 13
banner23