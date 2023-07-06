banner38

Feshane ve Piyerloti, bakalım farkı fark edecek misiniz...

Sultan Reşat'tan Adile Sultan'a, Lala Mustafa Paşa'dan Sokullu Mehmet Paşa'ya, Şeyhülislam Ebüssuûd Efendi'den Ali Kuşçu'ya, İdris-i Bitlisî'den Zal Mahmut Paşa'ya, Hüseyin Hilmi Hoca Efendi'den Mahmut Esad Coşan Hoca Efendi'ye, Necip Fazıl Kısakürek ve Ahmet Kabaklı'dan Ahmet Haşim'e kadar çok sayıda ilim ve kalem erbabı, tepenin hemen altındaki mezarlıkta metfun bulunuyor.

Genel 06.07.2023, 15:37
Feshane ve Piyerloti, bakalım farkı fark edecek misiniz...

Eyüp Sultan gibi maneviyatın merkezi olan bir yerde İBB tarafından reklam edilen sapkın sergi, ilçe sakinleri ve duyarlı insanlar tarafından protesto edilmişti hatırlarsanız.

Biz de alçaklıkta sınır tanımayanlar düştükçe düşmeye devam edecekler. Cehennemin dibine ulaşmaları oldukça uzun bir zaman alacak demiştik.

Bu alçaklığın sonuçları ne olur bekleyip hep birlikte göreceğiz.

Ancak bu mutena semtimizde yaşanan bir ayıp daha var ki on yıllardır devam ediyor.

Cumhuriyetin kurucusu olarak zihinlere zerk edilen CHP diktatoryasının yönetiminde olduğu tarihlere gidelim.

Kadim medeniyet ve kültür zenginliğiyle bilinen coğrafyamızın her bir değerine kilit vurulduğu gibi 1934 yılında bir İslam aliminin ismiyle özdeşleşmiş bir mekâna, bugün Feshane'de yapılmaya çalışılan alçaklık yapıldı!

CHP yönetimindeki İBB'nin Feshane'de LGBT merkezli yapıyor olduğu sözde sanat sergisinin startı yine CHP tarafından Eyüp Sultan semtiyle iç içe varlığını sürdüren tepeye; o dönemin LGBT'lisi, sapkın eşcinsel Fransız Pierre Loti'nin ismi verildi.

Kültür ve inanç emperyalizmini büyütmek isteyenler bunu bu zamana kadar CHP eliyle yaptı/yapmaya devam ediyor.

Bugünlerde adını sıkça duyduğumuz Fransa denince ilk akla gelen şeylerden birisi de kültür emperyalizmidir!

Fransızlar, dünyanın kaynaklarını doymak bilmez bir açlıkla sömürürken aynı zamanda özellikle milletlerin benliklerinde büyük tahribata yol açtılar.

Bunu da kültür emperyalizmi yoluyla yaptılar.

Başta Fransızca olmak üzere kendilerine ait birçok kültürel olguyu kalıcı bir şekilde sömürdükleri ülkelere taşıdılar.

Bir tarafta Peygamber aşığı bir sahabe, diğer tarafta İslam düşmanı ve hakkında değişik iddialar dolaşan ne olduğu bilinmeyen bir gayri müslim'in adı...

Eyüp Sultan civarında Ebu Eyyûb el-Ensarî'den başka birçok sahabe, İslam alimi ve devlet adamı metfun bulunuyor.

Bugün bu tepenin taşıdığı isim ilçenin maneviyatı ile o kadar ters düşüyor ki...

Sultan Reşat'tan Adile Sultan'a, Lala Mustafa Paşa'dan Sokullu Mehmet Paşa'ya, Şeyhülislam Ebüssuûd Efendi'den Ali Kuşçu'ya, İdris-i Bitlisî'den Zal Mahmut Paşa'ya, Hüseyin Hilmi Hoca Efendi'den Mahmut Esad Coşan Hoca Efendi'ye, Necip Fazıl Kısakürek ve Ahmet Kabaklı'dan Ahmet Haşim'e kadar çok sayıda ilim ve kalem erbabı, tepenin hemen altındaki mezarlıkta metfun bulunuyor.

Doktorasını tarih üzerine yapan Mesut Özekmekçi'nin araştırmalarına göre Birinci Cihan Harbinde Fransa ordusu ile Çanakkale Savaşı'nda Türklere karşı savaşmış Pierre Loti!

Ne hazindir ki toplum olarak sorgulama melekelerimizi yitirdiğimiz için her gün binlerce insan tarafından ziyaret edilen en mutena caminin ve kıymetli simaların metfun bulunduğu ilçenin tepesine verilen ismin kim olduğundan bîhaberiz.

Bir ahlâk düşmanı ve fukarası ile karşı karşıyayız oysa.

Yıllardır İstanbul Sözleşmesi özelinde dikkatleri çekmeye çalıştığımız LGBT rezaletinin fiili üyelerinden olan, Müslüman Türklere karşı savaşmış bir Fransız subayından bahsediyoruz.

Tıpkı Osman Hamdi gibi.

Bizim de köşemizde konu ettiğimiz bir kültür-sanat işgalinin gerçeklerini, Sözcü Gazetesi yazarı Necati Doğru'da bu hafta "Putlaştırılan müzecinin gerçek yüzü" başlığıyla kaleme aldı.

Sol cenahın kaleminde dahi 'Kaplumbağa Terbiyecisi' olarak bilinen Osman Hamdi'nin Fransız kültürüyle yaşamış, tarihi eser kaçakçısı ve din düşmanı olarak ne menem bir hain olduğunu anlıyorsunuz.

Yazar Doğru'nun yazıda kurguladığı niyeti açık! Ancak ayıklayarak okuduğunuzda bir sol kalemin gözünde de Osman Hamdi'nin Fransızların kültür emperyalizmini yaşatmak adına içimizdeki hainlerinden biri olduğunu görüyorsunuz.

Nazım Hikmet'in bile Pierre Loti için, "Şarlatan! Çürük Fransız kumaşı!" sözleriyle aleyhinde şiirler yazdığı, romanlarında Müslümanlar ve özel olarak Müslüman Türk kadınları aleyhinde zikrettiği yakışıksız ifadeler sebebiyle, döneminin yazarları tarafından mütemadiyen eleştirilmiş bir ahlâksızdan söz ediyoruz.

Güzel İstanbul'umuzun, Fransız Pierre Loti'nin ismi ortadan kaldırılmadan kültür emperyalizminden kurtulması sürecine girmesi hep ıskalanacaktır.

"Sen aç bak Ayasofya'yı ne güzellikler fışkırıyor" diyen Kadir Mısıroğlu gibi diyelim:

Değiştirelim bak Pierre Loti ismini ki, tepenin altında metfun olan mübarek simaların rayihası hissedilsin.

Kaynak: Mustafa Sabri Beşer / Star Gazetesi Yazarı

#eyüp sultan #Feshane #Piyerloti
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25
banner23