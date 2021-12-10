Feribot seferlerine lodos engeli

Kuzey Ege denizinde etkili olan lodos nedeniyle, Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Buna göre; Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 ile Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Kabatepe'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.