Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.