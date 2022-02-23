Feribot seferlerine fırtına engeli
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada güzergahında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtınadan dolayı iptal edildi.
Genel 23.02.2022, 17:06
Geyikli-Bozcaada güzergahında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.
Bozcaada'dan Geyikli’ye 10.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde, Geyikli'den Bozcaada’ya 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin yapılamayacağı aktarılan açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.
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