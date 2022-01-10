Feribot seferlerine fırtına engeli
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler yapılamayacak.
Genel 10.01.2022, 15:38
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.
Geyikli-Bozcaada hattında 12 Ocak Çarşamba günü de seferler yapılamayacak.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.
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