Feribot seferlerine fırtına engeli
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Genel 05.01.2022, 09:55
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 17.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya 19.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00 ve 19.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.
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