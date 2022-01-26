Fatma Girik'in cenaze töreniyle ilgili yeni gelişme
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in dün düzenlenmesi planlanan tören, hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Usta sanatçının için yarın cenaze töreni düzenlenecek.
Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile adına açıklamada bulunan Ahmet Hamdi Gürbüz, 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Fatma Girik'i anma töreni yapılacağını söyledi.
Gürbüz, sanatçının cenaze namazının öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacağını belirterek, ardından defin için Bodrum'a götürüleceğini kaydetti.
Girik'in Bodrumda aile mezarlığına Memduh Ün'ün yanına defnedileceğini aktaran Gürbüz, "Bu süreçte değerli büyüklerimiz sağ olsun ailenin hep yanında oldu. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Süreci de yakından takip ediyor ve ne gerekiyorsa aileye her türlü konuda yardım edeceğini ifade etti." dedi.
Sanatçı için dün düzenlenmesi planlanan tören, hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.
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