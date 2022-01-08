Fatih'te tarihi binada yangın
Fatih'te, tarihi Liman Han binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Genel 08.01.2022, 13:32
Fatih'te, tarihi Liman Han binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Eminönü'ndeki restorasyon çalışmaları devam eden İstanbul Ticaret Odası'na bağlı tarihi Liman Han binasının ahşap olan dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA
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