Fatih'te iş hanına operasyon: 23 gözaltı
Fatih'te eski bir hana düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 22.08.2022, 08:52
İstanbul Fatih'te eski bir iş hanına düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve çok sayıda bıçak ele geçirildi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da ekipler, ihbar üzerine düğmeye bastı.
Alınan bilgiye göre, suç ve suçlulara yönelik çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cibali'de onlarca odası bulunan eski bir hana operasyon düzenledi.
Koçbaşı kullanılarak girilen odalarda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve "sallama" diye tabir edilen çok sayıda bıçak bulundu.
Handa bulunan 23 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Polislerin konuya ilişkin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
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