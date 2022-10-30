Fatih'te bir otelde yangın çıktı
İstanbul Fatih'te bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Genel 30.10.2022, 23:30
Katip Muslahattin Sokak'ta bulunan 3 katlı otelin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredekiler yangın tüpüyle alevlere müdahalede bulunurken, otelde kalanların tahliye edilmesine yardım etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Kaynak: AA
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