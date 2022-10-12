Fatih'te 3 hakemin bulunduğu araca otomobil çarptı
İstanbul Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki araçta bulunan 3 bölge hakemi yaralandı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
Genel 12.10.2022, 07:22 12.10.2022, 08:50
Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde yol kenarında park halinde olan ve içerisinde futbol müsabakalarında hakemlik yaptıkları öğrenilen Muhammet Ömür, Bahadır İleri ve Berk Tezcan'ın bulunduğu otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı.
Kazada araçtaki üç bölge hakemi yaralanırken, diğer aracın sürücüsünün otomobili terk ederek kaçtığı ileri sürüldü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.
Polis ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
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