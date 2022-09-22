Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Alzaymır Günü için mor renge büründü

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nün hatırlatılması için hastalığın simge rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.