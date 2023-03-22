Fatih Erbakan neden uzlaşamadıklarını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ile yapılan görüşmelerde neden son anda vazgeçildiği konusunda ilk kez açıklamalarda bulundu.

Habertürk kanalında konuşan Erbakan, yaklaşık 30 maddelik bir mutabakat metni hazırladıklarını, bu metnin bazı maddeleri üzerinde uzlaşma sağladıklarını ancak AK Parti'nin, diğer partilerle yapmadığı gerekçesiyle, kendileriyle de imzalı bir mutabakata yanaşmadığını söyledi.

Erbakan, mutabakat metninin imzalanmaması nedeniyle anlaşma sağlayamadıklarını ifade etti.

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