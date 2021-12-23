Faruk Tınaz yaşamını yitirdi
Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Faruk Tınaz 65 yaşında hayata veda etti.
Genel 23.12.2021, 15:50 23.12.2021, 15:56
65 yaşındaki Faruk Tınaz bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Tınaz, aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.
Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
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