Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı
Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, hakim karşısına çıkarıldı.
Genel 02.09.2022, 12:36
Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Özer, polisler eşliğinde getirildi.
Elbasan Savcılığı, Özer’in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti.
Duruşmada Özer hakkında alınacak güvenlik önlemleri belirlenecek.
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
Kaynak: AA
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