Fahrettin Koca'ya saygısızlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın esnaf ziyareti için gittiği İstanbul Esenler'deki CHP seçim standında büyük bir saygısızlığa imza atıldı. Alanda bulunan CHP'liler Bakan Koca'nın tokalaşmak için uzattığı elini sıkmadı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasi gerginliği tırmandırmak isteyen muhalefetin bu tavrı tabana da yansımış durumda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Esenler'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnafla selamlaşan Bakan Koca bölgede bulunan CHP'nin seçim standını da ziyaret etti.

Seçim standında bulunan CHP'liler Bakan Koca'nın tokalaşmak için uzattığı eli sıkmayarak saygısızlığa imza attı.

Tepki çeken davranış sonrası Bakan Koca ise diğer vatandaşlarla selamlaşarak CHP seçim standından ayrıldı.

Bunlar böyle işte, Fahrettin Koca CHP standına ziyaret ediyor elini uzatıyor elini vermiyorlar. Bir de bütün millete hizmet etmeyi vaad ediyorlar. Asla, asla tüm zihniyetlere hitap edemezler.



pic.twitter.com/mqvTzALj8v