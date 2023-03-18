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Facebook ve İnstagram'da ücretli abonelik dönemi

Facebook ve İnstagram, onaylanmış hesaplar için ücretli abonelik dönemi başlattı. Daha önce de Twitter benzer bir uygulamaya geçmişti.

Genel 18.03.2023, 12:04 18.03.2023, 12:06
Facebook ve İnstagram'da ücretli abonelik dönemi

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, ABD'de kullanıcılarının hesap doğrulamaları için ücretli abonelik hizmetini devreye aldı.

Meta'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şubat ayında test edildiği duyurulan "Meta Verified" hizmetinin ABD'de başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, hizmetten yararlanacak web kullanıcılarından 11,99 dolar, Apple IOS veya Google Android kullanıcılarından 14,99 dolar aylık abonelik ücreti alınacak.

Hesaplarını resmi bir kimlikle doğrulayan Facebook ve Instagram kullanıcıları, "mavi tik" rozetinin yanı sıra, taklitlere karşı hesap koruması ile müşteri desteğine doğrudan erişim gibi imkanlar elde edecek.

Sosyal medya platformu Twitter da geçen yıl ücretli doğrulama hizmetini başlatmıştı.

#Facebook #instagram
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