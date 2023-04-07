EYT emeklisinin işe dönüşü nasıl olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyona ulaştı. Başvurularını tamamlayanların ilk aylıkları bu ay hesaplara yatırılacak.

Düzenlemeden faydalananlar özel sektörde çalışmaya devam edebilecek. Peki, bu süreçte kişilerin işten çıkışları ve işe dönüşleri nasıl olacak.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, işverenlerin, özel sektörde EYT kapsamında emekli olmuş çalışanlarının yeniden aynı iş yerinde çalışabilmesi için öncelikle çıkışlarını vermesi gerektiğini belirtti.

Zengin, çıkışları verilen çalışanların, emekli müracaatında bulunduklarından hemen bir gün sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam edebileceğini ifade etti.

İşverene Sosyal Güvenlik Destek Primi sağlanacak

EYT'den yararlanıp emekli olan kişilerin aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde, işverene Sosyal Güvenlik Destek Primi sağlanacak. Aynı iş yerine 30 gün içerisinde yeniden girişi yapılan çalışanlar için bu uygulanacak. İşverenler, yüzde 5 oranında destek primi indirimi elde edecek.

"Asgari ücretle çalışanın ücreti 638 lira artacak"

EYT'den emekli olanlar aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde maaş avantajı da elde edecek.

Çalışanın ücretinde bir artış olacağını kaydeden Zengin, "Asgari ücretle çalışan bir kişinin bu durumda yeniden aynı iş yerinde çalışması durumunda eline geçecek ücret de 638 lira artacak. Bir asgari ücretlinin 8 bin 506 lira olan ücreti 9 bin 145 liraya çıkacak." dedi.

Asgari ücretin üzerinde ücret alınması durumunda ücret daha da artacak.