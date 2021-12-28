Eylem hazırlığındaki DEAŞ üyelerine tutuklama

Jandarma ekiplerince,23 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 terör örgütü DEAŞ üyesinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri deport edildi, biri adli kontrol şartıyla salıverilirken biri de serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığında oldukları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik Mersin ve Adana'da şafak operasyonu düzenlemiş, belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmişti.