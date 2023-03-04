EYBİS nedir, EYBİS bilet nasıl alınır?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına bağlı tren ve ekspreslerle yolculuk yapmak isteyen ve bunun için internet üzerinden bilet almak isteyen vatandaşlar sıkça internetten tren bileti nasıl alınır sorularının yanıtını arıyor. Detaylar haberimizde.

Türkiye’de yaşayan vatandaşlara tren yolculuğu hizmeti veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) vatandaşların bilet alma işlemlerini kolaylaştırmak ve bu hizmete her yerden ulaşabilmeleri için internetten bilet alma hizmeti veriyor. Tren ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar ise internet üzerinden TCDD bilet nasıl alınır? İnternetten Tren Bileti Almak ve Eybis Nedir gibi soruların yanıtını arıyor. Tüm bu soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

EYBİS NEDİR?

Eybis Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın internet üzerinden bilet satış uygulamasıdır. Tam açılımı Elektronik Yolcu Bilet Satış-Rezervasyon şeklindedir. Tren bileti almak isteyen vatandaşlar cep telefonlarından veya bilgisayarlarından internete girerek bu hizmete kolay bir şekilde erişebilirler.

EYBİS ÜZERİNDEN NASIL BİLET ALABİLİRİM?

İnternet üzerinden tren bileti almak isteyen vatandaşlar cep telefonları, bilgisayar veya tabletlerinin tarayıcılarından veya arama motorlarına girerek arama kısmına EYBİS yazarak TCDD’nin e-Bilet uygulamasına erişebilir. EYBİS üzerinden bilet almak isteyen vatandaşlar önce üye olmalıdır. TCDD’nin EYBİS E-Bilet uygulamasına (https://ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr) girdikten sonra üye girişi kısmından ‘üyelik’ bölümüne tıklayın. Burada yeni açılacak pencerede sizden istenen bilgileri doldurun. TCDD’nin e-Bilet uygulamasına iki şekilde üye olabilirsiniz. Kurumsal ve Bireysel üyelik yapılabilir.



Kurumsal üyelik için: E-Posta, Şifre, Vergi Dairesi, Vergi Numarası ve Ad gibi bilgileri girmelisiniz.



Bireysel Üyelik İçin: E-Posta, Şifre, Ad Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet ve Cep Telefonu gibi bilgileri girmelisiniz.

Üyelik bilgilerinizi girip üye olduktan sonra ve üyeliğinizi doğruladıktan sonra üye girişi yaparak gideceğiniz güzergâhlara ait tren seferlerine bakabilirsiniz. Nereden Nereye kutucuklarına kalkış ve varış yerlerinizi yazdıktan sonra tarih kısmını doldurun. Yolcu sayısını da girdikten sonra ‘Ara’ kısmına tıklayın. Açılan pencerede size uygun olan hareket saati ve trenine karar verdikten sonra sağ üstte yer alan ‘SEÇ’ kısmına tıklayınız. Yeni açılacak olan pencerede koltuklarınızı seçtikten sonra tekrar açılacak olan pencerede ad, soy ad, TC Kimlik No ve cinsiyeti seçtikten sonra yaptığınız mesleğe göre veya tarifinize göre size uygun olan Genç, 60-64 yaş, 65+ yaş, Basın, Öğretmen ve Askeri Personel gibi seçeneklerden birini seçerek indirimli tarifelerle yolculuk yapabilirsiniz. Ayrıca Evcil Hayvanı olanlar da bu indirimden faydalanabilmektedir. İletişim bilgileriniz ve ödeme bilgilerinizi girdikten sonra biletinizi almış olacaksınız.