banner38

Evlenmeyi düşünen çiftleri ilgilendiren haber! Şiddet geçmişiniz araştırılabilir

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin önlenmesi için milletvekillerinden, evlilik öncesi çiftlerin eğitime tabi tutulması ve kişilerin şiddet geçmişlerinin araştırılarak psikolojik rapor alması teklifi geldi.

Genel 08.11.2021, 17:39 08.11.2021, 17:47
Evlenmeyi düşünen çiftleri ilgilendiren haber! Şiddet geçmişiniz araştırılabilir

Kadına yönelik şiddetin araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de oluşturulan Araştırma Komisyonunda, milletvekilleri ilginç tespit ve önerilerde bulundu. 

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, komisyon üyelerinin, şiddetle mücadele konusunda İspanya’daki inceleme gezisi ve Türkiye’de sahadaki tespitlerinden yola çıkarak, yaptıkları tekliflerden bazıları şöyle:

Çiğdem Erdoğan Atabek (AKP Sakarya Milletvekili): İspanya’da olduğu biz de ülkemizde bölgesel olarak stratejiler üretebiliriz. Çünkü Diyarbakır’da Gaziantep’te duyduğumuz hikâyeler, İstanbul ve Ankara’dan tamamıyla farklıydı. Bölgesel mücadele yöntemleri belirlersek faydalı olur diye düşünüyorum.

‘ŞİDDET BAKANLIĞI’ KURULMALI

Yelda Erol Gökcan (AKP Muğla Milletvekili):  Kadın cinayetleri gerek dünyada gerek Türkiye’de almış başını gidiyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır toleransın, özellikle zihniyet dönüşümünün gerçekleşebilmesi için bu işe daha güçlü bakmalıyız. Belki ileride, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bakanlığı’ olabilir ama en azından Bakanlık kuruluncaya kadar ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Başkanlığı’ kurulabilir. Güçlü ve bütçesi olan bir başkanlık olmalı. Ayrıca TBMM’de daimi bir kadına yönelik şiddetle mücadele komisyonu ve bu konuda özel ihtisas mahkemelerinin kurulmalı.

ÇİFTLER EĞİTİMDEN GEÇİRİLSİN

Öznur Çalık (Komisyon Başkanı-AKP Malatya Milletvekili): İspanya’da kadına yönelik şiddetle mücadelede hem ceza, hem hukuk yargılaması yapan ihtisas mahkemeleri var. Cezayı veren mahkeme, nafaka, velayet gibi hususlara da karar verebiliyor. Bu durum daha hızlı karar alınmasını ve uygulanmasını sağlıyor. Bölgesel çalışmalarla ilgili de biz hem yerel bazlı, hem de bölge bazlı çalışmaları yapıyoruz ama bunu da artırmamız gerekiyor. Evlenmeye aday olan çiftlerin mutlaka ön eğitimden, bilgilendirmeden geçirilmesi ve bu eğitim sonrası aldıkları ehliyetle evliliklerine başlamaları gerekir.

NÖBETÇİ PSİKOLOG OLMALI

Esin Kara (MHP Konya Milletvekili):  Nüfusu 100 bin üzerinde olan belediyelerin konukevi açması gerekiyor. Açmayan belediyelerle ilgili bir yaptırım, zorlama getirebilir. Ayrıca uzmanlık mahkemelerinin yetkisinin artırılması, daha hızlı karar alınması sağlayacaktır. Kadın konukevinde kalanlara mesleki eğitim verilerek, istihdam edilmeleri sağlanabilir. Kötü yola düşmüş ve o yoldan kurtulmak isteyen kadınlara yönelik de çalışma yapılabilir. Belki onların rehabilite edilmesi, topluma kazandırılması için elimizden geleni yapabiliriz. Evlilik öncesinde eşlere şu hakkın da sunulması, yani eşinizin önceden bir sabıka kaydı, şiddet meyli var mı bu tarzda bir bilgiyi evlenecek olan iki tarafa da verilmesi ya da hani nasıl sürücü belgesi alırken, psikolojik raporları alıyoruz ya, belki gerekirse bir psikologdan rapor alınması da önemli olabilir.

Çocuklarımızın da küçük yaşta öfke kontrolü eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Okullardaki rehber öğretmenlerin her çocukla 10-15 dakika sohbet ederek çocuktan aile içerisindeki diyaloğu ya da şiddet olup olmadığı bilgisi alınabilir. Aile hekimleri olduğu gibi aile rehberleri de olabilir. Ayrıca, şiddet mağduru kadınların ulaşabileceği şekilde 7/24 sistemine göre psikolog ve sosyologlar çalışmalı. İhtiyaç olduğu anda kadın telefonla çağırabilir, nöbetçi psikolog şeklinde olabilir.  
Tuba Vural Çokal (AK Parti Antalya Milletvekili):  Bu psikolojik rapor konusu çok önemli gerçekten. Evlilik öncesi insanlardan Hepatit-B testi isteniyor, kan testi isteniyor. Gerçekten bu işi evlenirken bir tık daha zorlaştırmak, ama boşanmaları kolaylaştırmak gerektiğine inanıyorum. Yani özellikle Aile Sağlığı Merkezlerinde bir psikoloğun bulunması gerektiğine inanıyorum.

#Evlilik #kadına şiddet #TBMM
Yorumlar (0)
17
kapalı
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6