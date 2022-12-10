Evlat nöbetine katılan aile sayısı 339'a yükseldi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Böylece evlat nöbetine katılan aile sayısı 339'a yükseldi.
Genel 10.12.2022, 15:15
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım sürüyor. Bir ailenin daha katılmasıyla eylemdeki aile sayısı 339'a yükseldi.
Çocuklarının kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemi sürüyor.
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı. 2014'te kaçırılan Suat Sarıtaş'ın annesi ve ağabeyi, Erzurum'dan Diyarbakır'a giderek oturma eylemi başlattı.
Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinde aile sayısı 339'a yükseldi.
3 Eylül 2019'dan bu yana süren eylemde ailelerden 39'u çocuklarına kavuştu.
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