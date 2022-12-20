Evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1205'inci gününde sürüyor.

Erzurum'dan 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğulları Mehmet için gelen baba Yahya ve anne Güner Toprak ile Bitlis'ten 8 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen Hasan için gelen baba Maşallah Akyol da oturma eylemine dahil oldu.

Baba Yahya Toprak, gazetecilere, oğlundan bugüne kadar haber alamadığını söyledi.

Evladına kavuşmak istediğini belirten Toprak, "Oğlumun yüzde 70 engelli raporu vardı. Oğlumu istiyorum. Çocuğum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Oğlum seni terk etmiyorum. Annen de burada. Benim kapım sana açık. Oğlum gel, devlete teslim ol." dedi.