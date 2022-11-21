Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Erzurum'dan 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızları Arzu için gelen anne Bedia ve baba Cemal Adıgüzel de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Bedia Adıgüzel, gazetecilere, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Evladına seslenen Adıgüzel, "Kızım gel, devlete teslim ol. Ailen sana hasret kaldı. Gel seni çok seviyorum. Sensiz çok üzülüyorum. Asker ve polisimizi nerede görürsen onlara teslim ol kızım." ifadelerini kullandı.

Baba Cemal Adıgüzel ise 7 yıldır kızından haber alamadıklarını belirtti.

Kızının geri gelmesini isteyen Adıgüzel, "Kızım benim parçamdır, yüreğimdir. Evladım gelsin. Kızımı çok seviyorum." dedi.