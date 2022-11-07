Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1162'nci gününde sürüyor.
Erzurum'dan gelen baba Faruk ile anne Şenay Koç, 15 yaşında dağa kaçırılan çocukları Abdulmutalip için eyleme dahil oldu.
Baba Koç, gazetecilere, oğlunun 2015'te dağa götürüldüğünü belirterek, 7 yıldır kendisinden haber alamadıklarını söyledi.
Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Koç, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.
Oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Koç, "Oğlumun dönmesini istiyorum. Onu özlüyoruz. 7 yıldır hasretini çekiyoruz. Evimizin kapısı ona açık." dedi.
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